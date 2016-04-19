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اليونسكو: نعم لـ"المسجد الأقصى"..لا لـ"جبل الهيكل"

19/4/2016
 
اليونسكو: نعم لـ"المسجد الأقصى"..لا لـ"جبل الهيكل"

اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) استخدام مصطلح "المسجد الأقصى" ورفضت المصطلح الإسرائيلي "جبل الهيكل"، بأغلبية 33 دولة، ومعارضة 6 دول، وامتناع 17 دولة عن التصويت.

وقال أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، مراد السوداني، تعقيباً على القرار، إن مندوبية فلسطين في اليونسكو أكدت اليوم، إصدار اليونسكو للقرار لصالح فلسطين، بعد أن بذلت جهدا كبيرا لاستصدار هذا القرار، بالتشارك مع الأردن الشقيق.

وأشاد بجهود المندوبية الفلسطينية والأردن، وبمن يساندون شعب فلسطين دائما في كافة المحافل خاصة فيما يخص القدس والمقدسيين، وهذا تأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني بالمدينة المقدسة.

وأضاف أن هذه القرارات إذا لم تجد مساحة للتنفيذ ستبقى حبراً على ورق، خاصة أن "إسرائيل تضرب عرض الحائط بكافة القرارات الأممية، وتمعن في استباحتها للمدينة المقدسة، وعدم اهتمامه بأي قرار يخرج أو اتفاقية تقر بخصوص شعبنا ومدينة القدس المحتلة".

وشدد "السوداني" على ضرورة إلزام إسرائيل بكافة القرارات، وإلزامها بعدم تغيير الأوضاع على الأرض في القدس وفلسطين بشكل عام، خاصة أنها تمعن بتهويد المدينة المقدسة في محاولة منها بشتى الطرق لتثبيت التقسيم الزماني والمكاني للقدس.

 

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