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الهند تؤكد تصميمها على استعادة درة التاج البريطاني

19/4/2016

قالت الحكومة الهندية إنها ستبذل كل الجهود الممكنة لاستعادة الألماسة كوهينور من بريطانيا على الرغم من تصريحات للمحامي العام لنيودلهي أشار فيها إلى أن الجوهرة التي لا تقدر بثمن ينبغي أن تبقى لدى القوة الاستعمارية السابقة.

وطالبت الهند بريطانيا مرارا بإعادة الألماسة التي تزن 105 قراريط والتي قدمت هدية للملكة فيكتوريا وتعرض حاليا ضمن مجموعة مجوهرات التاج في برج لندن.

وفاجأ المحامي العام الهندي الكثيرين حين قال أمام المحكمة العليا إنه ينبغي لبلاده أن تتخلى عن المطالبة بالجوهرة لأن ملكا هنديا أهداها لبريطانيا عام 1851 ولم تسرق مثلما يعتقد كثير من الهنود حاليا.

لكن الحكومة قالت إن وجهة نظره لا تمثلها وإنها لم تدل برأيها بعد أمام المحكمة التي تنظر دعوى تطالب بإعادة الألماسة.

وقالت وزارة الثقافة إن حكومة الهند تؤكد مجددا عزمها على بذل كل الجهود الممكنة لإعادة الألماسة كوهينور بطريقة ودية، مشيرة إلى أن الجوهرة قطعة فنية قيمة لها جذور عميقة في تاريخ الهند.

واحتلت الألماسة كوهينور مكانها في تاج الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا الحالية خلال مراسم تتويجها عام 1953، وتحتفل بريطانيا الخميس المقبل بعيد الميلاد التسعين للملكة اليزابيث.

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