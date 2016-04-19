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الدولار يقفز إلى 11 جنيها في السوق الموازية بمصر

19/4/2016

قال متعاملون في سوق الصرف المصرية إن سعر الدولار الأمريكي تراوح بين 10.95 جنيه و11 جنيها في السوق الموازية بمصر اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر للجزيرة مباشر إن شركات صرافة بالقاهرة اشترت الدولار اليوم من متعاملين بـ 10.95 جنيه فيما اشترت أخرى في محافظة الإسكندرية الساحلية العملة الأمريكية بـ 11 جنيها.

وأضافت المصادر أن الدولار كان يباع صباح أمس بـ 10.40 جنيه ثم ارتفع في المساء إلى 10.75 إلى أن وصل إلى 11 جنيها حاليا.

ولم تنجح مساعي البنك المركزي خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة أو العطاءات الاستثنائية، أو إغلاق شركات الصرافة، في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها.

وكان المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات يوم 14 من مارس/آذار، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع البنك لاحقا السعر قليلا إلى 8.78 جنيهات للدولار، ولكن خبراء يقولون إن الجنيه ما زال أكبر من قيمته الحقيقية.

ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات.

وقال متعامل إن السعر يرتفع بسرعة منذ أمس الأحد وحتى الآن، إذ أن هناك طلبات كثيرة من بعض المستوردين الذين أكدوا أن المركزي وعدهم بتوفير احتياجاتهم من العملة لكنه لم يوفرها لهم بعد، وأضاف "نفذنا عمليات اليوم على10.75 جنيهات".

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق -أو دون- سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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