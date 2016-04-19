الأردن يتراجع عن مراقبة الأقصى بالكاميرات

رفض فلسطيني لقرار الأردن بمراقبة الأقصى

أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور مساء الإثنين أن بلاده قررت التوقف عن تنفيذ مشروع نصب كاميرات للمراقبة في باحات المسجد الاقصى في القدس الشرقية، بسبب "ردود فعل بعض أهلنا في فلسطين" الذين يتوجسون خيفة ويتشككون في مراميه, على حد قوله.



وأضاف "لأننا نحترم الآراء جميعها لإخوتنا في فلسطين عامة وفي القدس الشريف خاصة، ولأننا نؤكد دوما دعمنا الكامل والتاريخي لخيارات وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وسيادته على ترابه الوطني ومن ضمنه الحرم القدسي الشريف، فقد وجدنا أن هذا المشروع لم يعد توافقيا، بل قد يكون محل خلاف، وبالتالي قررنا التوقف عن المضي في تنفيذه".



وبحسب النسور، "كان الهدف الأساسي من التوجه والطرح الأردني لنصب كاميرات في الحرم القدسي الشريف، في ساحاته وليس داخل المساجد، هو رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأماكن المقدسة في الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما".



وتابع "كما كان الهدف من وجود هذه الكاميرات أن نجني فوائد قانونية وسياسية وإعلامية في مواجهة الاعتداءات المتكررة على حرمة المقدسات التي كان يتنصل منها الإسرائيليون بسبب عدم توثيقها".



وكان وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأردنية هايل داود قد أعلن في 20 مارس/أذار الماضي أن بلاده ستنصب 55 كاميرا للمراقبة في باحات المسجد الاقصى "خلال أيام" بهف "توثيق الانتهاكات والاقتحامات" الإسرائيلية، وذلك بناء على اقتراح العاهل الاردني عبد الله الثاني.



وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 باشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس، والحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة , أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين .



ويخشى الفلسطينيون أن تحاول إسرائيل تغيير الوضع القائم منذ حرب 1967 والذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول الحرم القدسي في أي وقت، في حين لا يسمح لليهود بذلك إلا في أوقات محددة ومن دون الصلاة هناك.



وفي واشنطن أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي عن خيبة أمله من القرار الأردني.

ودعا كيربي الأردنيين إلى التراجع عن قرار وقف تنفيذ المشروع،وقال نحن نعتبر أنه قرار مؤسف لأن نصب الكاميرات كان مفيدا , ونحض دوما كل الأطراف على إعادة الهدوء وخفض وتيرة العنف".

