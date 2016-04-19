البث الحي
منوعات

الأردن يتراجع عن مراقبة الأقصى بالكاميرات

19/4/2016
  رفض فلسطيني لقرار الأردن بمراقبة الأقصى

أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور مساء الإثنين أن بلاده قررت التوقف عن تنفيذ مشروع نصب كاميرات للمراقبة في باحات المسجد الاقصى في القدس الشرقية، بسبب "ردود فعل بعض أهلنا في فلسطين" الذين يتوجسون خيفة ويتشككون في مراميه, على حد قوله.
 
وأضاف "لأننا نحترم الآراء جميعها لإخوتنا في فلسطين عامة وفي القدس الشريف خاصة، ولأننا نؤكد دوما دعمنا الكامل والتاريخي لخيارات وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وسيادته على ترابه الوطني ومن ضمنه الحرم القدسي الشريف، فقد وجدنا أن هذا المشروع لم يعد توافقيا، بل قد يكون محل خلاف، وبالتالي قررنا التوقف عن المضي في تنفيذه".
    
وبحسب النسور، "كان الهدف الأساسي من التوجه والطرح الأردني لنصب كاميرات في الحرم القدسي الشريف، في ساحاته وليس داخل المساجد، هو رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأماكن المقدسة في الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما".

وتابع "كما كان الهدف من وجود هذه الكاميرات أن نجني فوائد قانونية وسياسية وإعلامية في مواجهة الاعتداءات المتكررة على حرمة المقدسات التي كان يتنصل منها الإسرائيليون بسبب عدم توثيقها".  

وكان وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأردنية هايل داود قد أعلن في 20 مارس/أذار الماضي أن بلاده ستنصب 55 كاميرا للمراقبة في باحات المسجد الاقصى "خلال أيام" بهف "توثيق الانتهاكات والاقتحامات" الإسرائيلية، وذلك بناء على اقتراح العاهل الاردني عبد الله الثاني.
 
وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 باشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس، والحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة , أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين .

ويخشى الفلسطينيون أن تحاول إسرائيل تغيير الوضع القائم منذ حرب 1967 والذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول الحرم القدسي في أي وقت، في حين لا يسمح لليهود بذلك إلا في أوقات محددة ومن دون الصلاة هناك. 
 
وفي واشنطن أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي عن خيبة أمله من القرار الأردني.

ودعا كيربي الأردنيين إلى التراجع عن قرار وقف تنفيذ المشروع،وقال نحن نعتبر أنه قرار مؤسف لأن نصب الكاميرات كان مفيدا , ونحض دوما كل الأطراف على إعادة الهدوء وخفض وتيرة العنف".
    

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

قطر: حل الأزمة الخليجية يجب أن يكون شاملا والتطبيع لن يضيف أي قيمة للفلسطينيين

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني