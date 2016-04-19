البث الحي
منوعات

ارتفاع عدد ضحايا زلزال الإكوادور وإعادة البناء تحتاج مليارات

19/4/2016

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن أعنف زلزال تشهده الإكوادور منذ عقود، فيما هرع عمال الإنقاذ للبحث عن ناجين وسط دمار واسع النطاق على طول ساحل المحيط الهادئ شمالي غربي البلاد، وأكدت وزارة الأمن الإكوادورية مقتل413 شخصا حتى مساء أمس الإثنين.

وقالت هيئة إدارة الطوارئ إنه لا يزال هناك 231 شخصا في عداد المفقودين وافترضت أنهم محاصرون أو مدفونون تحت أنقاض المباني التي انهارت جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر والذي وقع مساء السبت الماضي.

ووصف رئيس الإكوادور رفاييل كوريا مساء الإثنين الزلزال بأنه أسوأ كارثة تعرضت لها البلاد خلال 67 عاما.

وقال كوريا وهو يتفقد مدينة بورتوفيجو الأكثر تضررا من الزلزال إن "إعادة البناء ستتكلف مليارات الدولارات… والأثر الاقتصادي قد يكون هائلا."

وقال خورخي زامبرانو رئيس بلدية مانتا، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها200 ألف نسمة إنه تم إنقاذ حياة أربعة أشخاص ظلوا على قيد الحياة , بعد 30 ساعة من الحصار تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال مساء السبت.

وانضم رجال الإطفاء من جميع انحاء البلاد إلى جهود الإنقاذ، فضلا عن أكثر من 450 من خبراء الكوارث الدوليين من مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية، وكذلك سويسرا وإسبانيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساعدات طارئة بقيمة مليون يورو1.1 مليون دولار للمساعدة في إغاثة المنكوبين.

ووقعت عشرات الهزات الارتدادية بعد ساعات من وقوع الزلزال، حيث بلغت قوة العديد منها 5.0 درجات أو أكثر على مقياس ريختر.

وتقع الإكوادور في ما يسمى بـ "حلقة النار" في المحيط الهادئ ولديها تاريخ من الزلازل الكبرى.

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

قطر: حل الأزمة الخليجية يجب أن يكون شاملا والتطبيع لن يضيف أي قيمة للفلسطينيين

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني