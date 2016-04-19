أمريكا: الحل السياسي للأزمة السورية مازال ممكنا

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الأمم المتحدة لم تعلن انهيار مباحثات السلام السورية وإن الولايات المتحدة لا تزال ترى إمكانية لتحقيق تقدم يشمل انتقالا سياسيا يرحل بموجبه الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست للصحفيين "الأمم المتحدة.. لم تصف الموقف بأنه انهيار. لقد أقروا بتأجيل المباحثات لكن إطار العمل لا يزال قائما".

وأضاف بعدما أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات وهي الكيان الممثل لفصائل المعارضة الرئيسية تأجيل مشاركتها في المحادثات لأسباب منها سلسلة من الغارات الجوية "أعتقد أن المناقشات الفنية لا تزال تجري في جنيف… لذلك لا تزال هناك إمكانية للتقدم".