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متعاملون: الدولار يسجل 10.73 جنيها في مصر

18/4/2016

العملة المصرية تتراجع بقوة أمام الدولار

أفاد متعاملون في السوق الموازية للعملة في مصر اليوم (الاثنين) أن الدولار الأمريكي واصل قفزاته في "السوق السوداء" ليتخطى مستوى 10.73 جنيهات لأول مرة في تاريخه.

ولم تنجح مساعي البنك المركزي خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة أو العطاءات الاستثنائية، أو إغلاق شركات الصرافة، في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها.

وكان المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات يوم 14 من مارس/آذار، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع البنك لاحقا السعر قليلا إلى 8.78 جنيهات للدولار، ولكن خبراء يقولون إن الجنيه ما زال أكبر من قيمته الحقيقية.

ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات.

وقال متعامل إن السعر يرتفع بسرعة منذ أمس الأحد وحتى الآن، إذ أن هناك طلبات كثيرة من بعض المستوردين الذين أكدوا أن المركزي وعدهم بتوفير احتياجاتهم من العملة لكنه لم يوفرها لهم بعد، وأضاف "نفذنا عمليات اليوم على10.75 جنيهات".

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق -أو دون- سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

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