فيديو: مطربون وأمراء عرب زبائن لأعواد العراق

يتخذ ثابت البصري من شعار "الجودة ليست غاية لكنها أسلوب حياة" طابعا مميزا للأعواد التي يصنعها ليعزف بها المشاهير أبهى الألحان.

ففي ورشته الصغيرة بمدينة البصرة ينهمك صانع آلة العود العراقي ثابت البصري بعناية بالغة في تشكيل قطعة رقيقة من الخشب ويثبتها مع محيطها في إطار عملية معقدة يقوم بها في كل عود من آلات الموسيقى التي يصنعها يدويا.

وتشتهر الأعواد التي يصنعها البصري بجودتها العالية ويُنظر لها بتقدير في أنحاء العالم العربي.

وتضم قائمة عملاء ثابت البصري أمراء عرب ومطربين خليجيين ذائعي الصيت مثل المطرب السعودي الشهير محمد عبده والملحنين اللبنانيين المعروفين الأخوين عاصي ومنصور رحباني.

وفي إطار توريث ثابت البصري(72 عاما) لهذه الحرفة النادرة أنشأ منتدى على الإنترنت لكي يتيح لصناع آلة العود من الشباب توجيه أي أسئلة له بشأن عملية التصنيع المعقدة.

ولا يكتم البصري عن الآخرين أي من خبراته وتقنيات صناعة العود التي يتقنها قائلا إنه كلما قدم المزيد من خبرته يزيد الله تعالى من معرفته ويجعله من السعداء.

ويستخدم البصري أيضا مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت مثل فيسبوك للتواصل مع عملائه.

وتُصنع آلة العود من خشب معين يتم استيراده من الهند بينما يتم استيراد الأوتار من النمسا وألمانيا.

وتبدأ أسعار آلة العود التي يصنعها ثابت البصري من ألف دولار، وتتزايد في بعض الأحيان لأكثر من هذا. لكن السعر يتوقف على المدة الزمنية التي تستغرقها صناعته والتصميمات الخاصة على خشبه.

والبصري كان معتادا على بيع أعواده في متجر بالبصرة أكبر مدينة في جنوب العراق. لكن الوضع الأمني المضطرب أجبره على إغلاق متجره فلجأ للعمل من داخل بيته.