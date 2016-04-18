فان مارفيك مستمر في تدريب منتخب السعودية

فان مارفيك

أكد عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم والمتحدث الرسمي باسمه عدنان المعيبد "التوصل لاتفاق نهائي" مع مدرب المنتخب، الهولندي بيرت فان مارفيك "لتجديد العقد بينهما لعام واحد".

ورفض المعيبد "الكشف عن بنود العقد الجديد"، مكتفياً بالقول "إن العقد الجديد بنفس مميزات العقد السابق".

وأضاف "مدة العقد ستكون عاما واحدا تنتهي مع نهاية يوليو/تموز 2017".

وكان الاتحاد السعودي أعلن في آب/أغسطس 2015 تعيين فان مارفيك، الذي قاد منتخب هولندا للحصول على المركز الثاني في كأس العالم 2010، مدربا لـ"الأخضر" السعودي لمدة عام، وبدأ مهمته مباشرة في المباراة ضد تيمور الشرقية.

وتولى فان مارفيك المهمة خلفاً للمدرب المؤقت فيصل البدين، بعد إقالة الإسباني خوان رامون لوبيز كارو.

وحقق مارفيك نتائج ملموسة مع المنتخب السعودي، فقاده إلى الدور الثالث الحاسم من تصفيات المونديال وإلى نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وأوقعت قرعة الدور الحاسم من تصفيات المونديال منتخب السعودية في المجموعة الثانية الحديدية إلى جانب منتخبات استراليا واليابان والإمارات والعراق وتايلاند.

وضمت المجموعة الأولى في المقابل منتخبات إيران وكوريا الجنوبية وأوزبكستان والصين وقطر وسوريا.

تتنافس المنتخبات بنظام الدوري من مرحلتين ذهابا وإيابا، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى مونديال روسيا.

ويسعى المنتخب السعودي إلى مواصلة مشواره نحو نهائيات مونديال روسيا بعد أن غاب عن النسختين الأخيرتين لكأس العالم في 2010 و2014، علما بأنه كان ممثل عرب آسيا الوحيد في أربعة مونديالات متتالية أعوام 1994 و1998 و2002 و2006.