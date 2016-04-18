شاهد: نجاة امرأة حاول نمر الفتك بها في حديقة بكندا

اقتحمت امرأة عرين النمر في حديقة حيوان بكندا لالتقاط قبعتها التي سقطت منها، ما أثار غضب النمر الذي حاول الفتك بها.

وسجل أحد رواد حديقة الحيوان في تورنتو الواقعة التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسلقت المرأة سياج قفص النمر لالتقاط القبعة سريعا، وحاول النمر السومطري البالغ من العمر سبع سنوات الفتك بالمرأة، إلا أنه من حسن الطالع أنه كان هناك سياج فاصل بينه وبين المرأة.

وقالت حديقة الحيوان إنها تجري تحقيقا في الواقعة التي لم تعرف بها إلا بعد نشرها على الإنترنت.

وذكرت متحدثة باسم الحديقة أن سلوك النمر لم يكن مقلقا، لأنه أبدى "سلوكا غريزيا".