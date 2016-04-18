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شاهد: صحفي فرنسي "يحرج" السيسي أمام أولاند

17/4/2016

وجه صحفي فرنسي سؤالا  ( اعتبره مراقبون محرجا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي) خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين المصري والفرنسي بالعاصمة المصرية القاهرة الأحد.

وقال الصحفي الفرنسي موجها سؤاله للرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند " كيف تتعامل فرنسا مع التقارير التي تتحدث عن الديكتاتورية في مصر وتشير إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان والتي تسببت في مقتل أحد المواطنين الفرنسيين بقسم شرطة قصر النيل قبل عامين إضافة لمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني؟ ".

واعتبر الرئيس الفرنسي أن احترام "حقوق الإنسان هو أيضا وسيلة لمكافحة الإرهاب".

وقال هولاند إن مكافحة الإرهاب "تفترض حزما ولكن أيضا دولة، دولة قانون، هذا ما تقصده فرنسا حين تتحدث عن حقوق الإنسان، حقوق الإنسان ليست أمرا مفروضا، إنها ايضا وسيلة لمكافحة الإرهاب".

ودافع السيسي عن سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان، الذي أصبح محور المؤتمر ، مشيرا إلى الظروف التي تمر بها المنطقة ومؤكدا حرص مصر على أن تكون "دولة قانون تحترم حقوق الإنسان".

المصدر : الجزيرة مباشر
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