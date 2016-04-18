شاهد: سيرك من المتطوعين لنشر البهجة في غزة

في محاولة لإدخال البهجة على سكان قطاع غزة ورسم البسمة على وجوههم كون مجموعة من المتطوعين سيركا خاصا بهم.

ويقول الصحفي ماجد كلوب، صاحب فكرة تكوين السيرك، إن فريقه يضم نحو 40 شخصا ما بين مدرب ومتطوع ومؤد بينهم 12 شابا و30 طفلا.

وتلقى كلوب بعض التوجيه من فناني سيرك بلجيكيين زاروا غزة في2011.

ويوضح كلوب أنه يقدم عروضه لأي شخص يطلبها في المدارس أو المستشفيات أو أي مكان أخر نظرا لعدم وجود أي موقع للسيرك في القطاع.

وكان السيرك المصري هو أخر سيرك قدم عروضا في القطاع منذ أربع سنوات.

وقال كلوب إنه يأمل في أن يتمكن أعضاء في السيرك من السفر إلى الخارج لتلقي التدريب لرفع مستوى ما يقدمونه من ألعاب.