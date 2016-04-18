البث الحي
منوعات

شاهد: سيرك من المتطوعين لنشر البهجة في غزة

18/4/2016

في محاولة لإدخال البهجة على سكان قطاع غزة ورسم البسمة على وجوههم كون مجموعة من المتطوعين سيركا خاصا بهم.

ويقول الصحفي ماجد كلوب، صاحب فكرة تكوين السيرك، إن فريقه يضم نحو 40 شخصا ما بين مدرب ومتطوع ومؤد بينهم 12 شابا و30 طفلا.

وتلقى كلوب بعض التوجيه من فناني سيرك بلجيكيين زاروا غزة في2011.

ويوضح كلوب أنه يقدم عروضه لأي شخص يطلبها في المدارس أو المستشفيات أو أي مكان أخر نظرا لعدم وجود أي موقع للسيرك في القطاع.

وكان السيرك المصري هو أخر سيرك قدم عروضا في القطاع منذ أربع سنوات.

وقال كلوب إنه يأمل في أن يتمكن أعضاء في السيرك من السفر إلى الخارج لتلقي التدريب لرفع مستوى ما يقدمونه من ألعاب.

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

قطر: حل الأزمة الخليجية يجب أن يكون شاملا والتطبيع لن يضيف أي قيمة للفلسطينيين

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني