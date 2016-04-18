البث الحي
منوعات

شاهد: سباق فريد من نوعه بالقطب الشمالي

18/4/2016

فاز الأمريكي دورن وينينغر و الروسي غولجمال دي فيليسي بماراثون القطب الشمالي يوم السبت الماضي.

ويعتبر ماراثون القطب الشمالي من أصعب السباقات في العالم؛ كونه يقام في أبرد منطقة لكنه يجلب عشرات المتسابقين من مختلف أنحاء العالم.

ويقطع المتسابقون مسافة 42  كيلو مترا و200 متر في درجة حرارة بلغت 41 تحت الصفر، وشاركت في الشباق  18 متسابقة وهو أكبر عدد للسيدات منذ بدء تنظيمه قبل 12 سنة.

وجرت نسخة هذا العام من السباق السبت الماضي انطلاقا من مضمار قرب قاعدة روسيا بارنيو على سطح بحر القطب الشمالي المتجمد على بعد 49 كلم من قمة العالم.

وتم تأجيل سباق هذا العام سبعة أيام نظرا لأن المتسابقين انتظروا رحلاتهم الجوية التي تأخرت بسبب الشروخات التي حدثت على مدرج المطار المتجمد.

وفاز الأمريكي دورن وينينغر، 47 سنة، بالسباق في خمس ساعات، و17 دقيقة و33 ثانية، وفي سباق السيدات فازت الروسية غولجمال دي فليسي متقدمة على الأمريكية أليكسندر هانسون بفارق 30 دقيقة.

ونجح جميع المتسابقين في إنهاء السباق هذا العام، لكن بعضهم استغرق أكثر من عشر ساعات ليتمكن من انهاء المسافة كاملة.

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

قطر: حل الأزمة الخليجية يجب أن يكون شاملا والتطبيع لن يضيف أي قيمة للفلسطينيين

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني