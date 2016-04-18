شاهد: سباق فريد من نوعه بالقطب الشمالي

فاز الأمريكي دورن وينينغر و الروسي غولجمال دي فيليسي بماراثون القطب الشمالي يوم السبت الماضي.

ويعتبر ماراثون القطب الشمالي من أصعب السباقات في العالم؛ كونه يقام في أبرد منطقة لكنه يجلب عشرات المتسابقين من مختلف أنحاء العالم.

ويقطع المتسابقون مسافة 42 كيلو مترا و200 متر في درجة حرارة بلغت 41 تحت الصفر، وشاركت في الشباق 18 متسابقة وهو أكبر عدد للسيدات منذ بدء تنظيمه قبل 12 سنة.

وجرت نسخة هذا العام من السباق السبت الماضي انطلاقا من مضمار قرب قاعدة روسيا بارنيو على سطح بحر القطب الشمالي المتجمد على بعد 49 كلم من قمة العالم.

وتم تأجيل سباق هذا العام سبعة أيام نظرا لأن المتسابقين انتظروا رحلاتهم الجوية التي تأخرت بسبب الشروخات التي حدثت على مدرج المطار المتجمد.

وفاز الأمريكي دورن وينينغر، 47 سنة، بالسباق في خمس ساعات، و17 دقيقة و33 ثانية، وفي سباق السيدات فازت الروسية غولجمال دي فليسي متقدمة على الأمريكية أليكسندر هانسون بفارق 30 دقيقة.

ونجح جميع المتسابقين في إنهاء السباق هذا العام، لكن بعضهم استغرق أكثر من عشر ساعات ليتمكن من انهاء المسافة كاملة.