شاهد: تصوير جوي لانهيارات التربة جراء الزلزال في اليابان

أظهر تصوير جوي بواسطة طائرة بدون طيار يابانية لقطات درامية للانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال القوي الذي ضرب جنوب اليابان.

وأظهر الفيديو كميات كبيرة من الطين جراء انزلاقات التربة، وتشققات هائلة للتربة تسبب في ابتلاع أجزاء من الطرق.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنها وقعت أكثر من 230 هزة ارتدادية من المستوى الأول على المقياس الياباني منذ زلزال يوم الخميس.

وكان زلزال بلغت قوته 7.3 درجة هز اليابان في ساعة مبكرة من صباح السبت مما أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة نحو ألف آخرين وسبب أضرارا بالغة بمنازل وطرق وجسور.

وهذا هو ثاني زلزال كبير يقع في إقليم كوماموتو بجزيرة كيوشو في غضون نحو أربع وعشرين ساعة وكان الزلزال الأول يوم الخميس وأدى إلى وفاة تسعة أشخاص.

ولم تتأثر ثلاث محطات نووية في المنطقة جراء الزلزال ولكن هيئة تنظيم الطاقة النووية قالت إنها ستعقد اجتماعا طارئا يوم الاثنين لبحث الوضع.