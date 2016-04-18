شاهد: برشلونة يتلقى هزيمته الثالثة على التوالي

تلقى برشلونة صدمة كبيرة وواصل الفريق كبوته بهزيمة ثالثة على التوالي في الدوري وهي الرابعة للفريق في آخر خمس مباريات خاضها بمختلف البطولات.

وضاعفت الهزيمة في مباراة أمس الأحد من محنة برشلونة بعد الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بالهزيمة أمام أتلتيكو مدريد منتصف الأسبوع الماضي.

وتجمد رصيد برشلونة عند 76 نقطة في صدارة جدول المسابقة بفارق الأهداف فقط أمام أتلتيكو مدريد وبفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد ليشتعل الصراع على لقب المسابقة.

وأنهى فالنسيا الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما الكرواتي إيفان راكيتيتش عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26 وسانتياجو مينا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ، سجل ميسي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 63 ليكون الهدف رقم 23 لميسي في الدوري الأسباني هذا الموسم.

ولكن هدف ميسي لم يكن كافيا لحرمان فالنسيا من الفوز الثاني على التوالي في المسابقة بعد أربع هزائم ليرفع رصيده إلى 40 نقطة ويتقدم للمركز الحادي عشر بفارق الأهداف فقط أمام لاس بالماس.