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شاهد: اكتشاف لوحات فنية عمرها 600 عام في إيطاليا

18/4/2016

اكتشفت السلطات الإيطالية ثلاث لوحات تعود إلى القرن الخامس عشر كانت مملوكة لعائلة من النبلاء في لكسمبورغ خلال الحرب العالمية الثانية.

كشفت السلطات اليوم الاثنين النقاب عن اللوحات، التي رسمها ثلاثة من الفنانين غير المعروفين، والموجودة حاليا بمتحف باربرا للفن في ميلانو.

الأعمال كانت من بين متعلقات صودرت من عائلة بوربونا بارما بعد دخول إيطاليا الحرب العالمية الثانية، ما جعل من لوكسمبورغ دولة عدوة وسمح بمصادرة الممتلكات بموجب قانون وقت الحرب.

استعاد الجيش الأمريكي الكثير من كنوز العائلة المسروقة بعد الحرب لكنه لم يتمكن من استعادة اللوحات.

قال المحققون في شرطة الدرك المكلفون بحماية هذا الإرث الثقافي إن اللوحات تعود لعائلتين في ميلانو انتقلت إليهم عبر الإرث.

اللوحات التي لم يجر تقييمها باتت الآن في حوزة الدولة نتيجة لعدم وجود أي أحياء من نسل الأسرتين.

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