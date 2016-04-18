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شاهد: إسرائيل تكتشف نفقا جديدا لحماس

18/4/2016

قالت إسرائيل اليوم (الاثنين) إنها اكتشفت نفقا جديدا للتسلل عبر حدودها مع قطاع غزة حفرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وذلك في أول اكتشاف من نوعه منذ حرب العام 2014 لكنها هونت من احتمال تجدد الصراع.

ومنذ أن فوجئت إسرائيل بهجمات حماس عبر الأنفاق أثناء الحرب كثفت -بمساعدة أمريكية- العمل على تطوير تكنولوجيات لرصد هذه الممرات السرية.

ويعتقد بعض الإسرائيليين المقيمين قرب الحدود مع غزة أن المقاتلين يحفرون أنفاقا جديدة ويشعرون بالقلق من أن تأتي إجراءات التصدي للأنفاق في وقت متأخر.

واكتشف النفق الذي أعلن عنه اليوم (الاثنين) قبل عدة أيام لكن إسرائيل تكتمت الأمر للتحقيق في ما وصفتها بأنها شبكة ممرات تمتد مئات الأمتار على الجانب الإسرائيلي من الحدود قرب جنوب شرق غزة. وتم تدمير شبكة الأنفاق بالكامل.

وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس "ما أعلنه الاحتلال الإسرائيلي ليس إلا نقطةً في بحر ما أعدته المقاومة من أجل الدفاع عن شعبها وتحرير مقدساتها وأرضها وأسراها".

ولم تذكر إسرائيل سوى أنها عثرت على نفق لكن لم تقل إنه يستخدم في شن هجمات.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي "موشيه يعلون" في بيان اليوم "لا نسعى إلى صراع لكن إذا حاولت حماس استفزاز دولة إسرائيل وتعطيل حياة سكان المجتمعات المحيطة بغزة فستوجه لها ضربة قوية للغاية."

وقتل أكثر من 2100 فلسطيني في حرب غزة ودمرت أجزاء من القطاع. وقالت مصادر طبية في غزة ومسؤولون من الأمم المتحدة إن معظم القتلى مدنيون وهو رقم تنكره إسرائيل التي فقدت 67 من جنودها وستة مدنيين.

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