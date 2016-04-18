دي ميستورا: المعارضة السورية علقت محادثاتها في جنيف

قال "ستافان دي ميستورا" مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا اليوم (الاثنين) إن المعارضة الرئيسية لن تشارك بعد الآن في المحادثات بالأمم المتحدة في جنيف احتجاجا على تدهور الوضع على الأرض لكنها ستبقى في المدينة السويسرية لإجراء محادثات غير رسمية.

وأضاف "دي ميستورا" أن الفجوة بين الهيئة العليا للمفاوضات والحكومة السورية لا تزال "واسعة بوضوح" برغم أن الجانبين يتحدثان عن الانتقال السياسي.

وقال للصحفيين "سنقيم المناقشات يوم الجمعة.. سنراجع ما وصلنا إليه بعدما علمنا من كل جانب موقفه.. ثم سنقرر كيف ومتى يمكن المضي قدما بشأن ما يتوقع على أي حال أن تكون سلسلة من المناقشات المتقطعة من أجل التركيز على الانتقال السياسي".