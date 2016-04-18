البث الحي
منوعات

حكاية: طفل فلسطيني كفيف يتحدى الحصار بالموسيقى

18/4/2016

بأنامله الصغيرة يداعب الطفل الفلسطيني "محمد مهاني" أوتار العود الذي يتقن العزف عليه، رغم معاناته من عدم القدرة على الإبصار.

عدد كبير من المكفوفين يتجهون إلى تعلم العزف الموسيقي وفقا لمهاني، لأنها تعبر عنهم وتعطيهم القوة لتكملة حياتهم.

تعلم مهاني الموسيقى قبل 3 سنوات في معهد "إدوارد سعيد" للموسيقى، واستطاع الحصول على المركز الأول ضمن الطلاب المتقدمين للمعهد.

يتمنى الطفل محمد مهاني المشاركة في محافل عربية ودولية، كما يطمح إلى رعاية موهبته ليتمكن من تحقيق حلمه بفتح مدرسة خاصة به لتعليم الموسيقى.

"رغم الحصار ومنع السفر والعلاج عنا وعدم استقلال دولتنا، لكننا نمتلك مواهب وقدرات لا يستطيع أحد أن يمنعها" يؤكد مهاني بيقين.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

قطر: حل الأزمة الخليجية يجب أن يكون شاملا والتطبيع لن يضيف أي قيمة للفلسطينيين

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني