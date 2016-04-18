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السيسي لأولاند: ننتظر تعاونكم مع مصر من أجل هدف إنساني

18/4/2016

ناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند التعاون مع مصر من أجل هدف إنساني قبل أن يكون اقتصاديا.

وأضاف السيسي اليوم الاثنين خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، إن مصر تسعى لتأخذ مكانها بين الأمم المتقدمة والحديثة، كدولة تحقق أمال شعبها وتسعى إلى استقراره، وتوفر له حياة آمنة مستقرة يتمتع فيها المواطنون بالحريات وتوفر له التعليم والعمل والوعي.

وأشار السيسي إلى أن فرنسا هي الشريك التجاري التاسع لمصر، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.58 مليار يورو في عام 2015، باستثمارات تقدر بـ 4 مليارات و300 مليون يورو في عام 2015.

وشدد السيسي على أن "الإرهاب" في منطقة الشرق الأوسط غير مرتبط بغياب الديمقراطية أو التراجع الاقتصادي، مؤكدا أن "الإرهابيين" في منطقة الشرق الأوسط يريدون تدمير الجيوش وأجهزة الأمن من أجل السيطرة عليها.

من جانبه قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إنه لم توقف أي شركة فرنسية عملها في مصر منذ عام 2011، مشيرا إلى أن مصر بها حوالي 130 فرعا لشركات فرنسية يعمل بها حوالي 35 ألف مصري.

وأشار أولاند إلى توقيع اتفاقيات للتعاون في مجال التنمية والنقل بقيمة 1.5 مليار يورو، مشيرا إلى أن إمكانيات الاستثمار في مشروعات قناة السويس واعدة.

وشدد على ضرورة العمل معا لحل المشاكل التي تواجه سوريا والعراق واليمن وليبيا، موضحا أن أوربا لا تستطيع أن تحمي نفسها من أزمات الشرق الأوسط في حال استمرارها.

 

ووصل الرئيس الفرنسي إلى مصر قادما من بيروت في زيارة تستغرق يومين، ويرافقه وزير دفاعه جان إيف لودريان ومسؤولون آخرون وسياسيون ورجال أعمال.

 

وكانت صحيفة لا تريبيون الفرنسية قد ذكرت أواخر الشهر الماضي أن مصر تستعد لشراء سفن حربية وقمر صناعي عسكري من فرنسا في صفقات تتجاوز قيمتها المليار يورو (1.12 مليار دولار). وتوقعت إبرام الاتفاقات الخاصة بذلك خلال الزيارة الحالية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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