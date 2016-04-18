الأمم المتحدة: تأخر المحادثات اليمنية في الكويت

إسماعيل ولد الشيخ أحمد-المبعوث الأممي لليمن

أعلن المبعوث الأممي لليمن تأخر المشاورات اليمنية في الكويت، مطالبا الوفود بـ"حسن النوايا والحضور إلى طاولة الحوار".

وقال المكتب الإعلامي لمبعوث الأمني العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إنه "نظرا لبعض المستجدات التي حصلت في الساعات الاخيرة، طرأ تأخير على موعد انطلاق مشاورات السلام اليمنية – اليمنية".

ولم يحدد البيان مدة التأخير ولا موعدا جديدا لبدء المحادثات.

وأضاف ولد الشيخ أحمد "أشكر وفد حكومة اليمن الذي التزم بموعد المباحثات ووصل في الوقت المحدد، واتمنى على ممثلي أنصار الله (الاسم الرسمي للحوثيين) والمؤتمر الشعبي العام (الحزب الذي يتزعمه صالح) ألا يضيعوا هذه الفرصة التي قد تجنب اليمن خسارة المزيد من الأرواح".

وقال الموفد الدولي: "نحن نعمل على تخطي تحديات الساعات الأخيرة ونطلب من الوفود اظهار حسن النية والحضور إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي".

وأكد المبعوث الأممي أن "الساعات المقبلة حاسمة وعلى الأطراف تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعمل على حلول توافقية وشاملة".