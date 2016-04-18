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الأردن يستدعي سفيره في طهران للتشاور

18/4/2016

محمد المومني/أرشيفية

قرر الأردن اليوم الاثنين استدعاء سفيره في طهران للتشاور، وذلك على خلفية "التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول عربية".

وصرح وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة "د. محمد المومني" بأن بلاده دعمت الاتفاق النووي في البداية على أمل أن يشكل مقدمة لتطوير العلاقات العربية مع طهران وتعزيزها، على أساس حسن الجوار وعدم التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأضاف "المومني" أن مواقف إيران في فترة ما بعد الاتفاق شهدت تدخلا في الشؤون الداخلية لدول عربية، وبالأخص خليجية، ما استدعى من عمّان وقفة تقييمية لهذه المعطيات اقتضت استدعاء السفير الأردني بإيران للتشاور.

ويُعد الأردن أحدث بلد عربي يستدعي سفيره في طهران منذ أن قطعت الرياض العلاقات مع إيران عقب اقتحام متظاهرين سفارة السعودية بطهران وقنصليتها بمدينة مشهد احتجاجا على إعدام رجل الدين الشيعي البارز "نمر النمر" بالسعودية.

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