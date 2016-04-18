استقالة وزير سويدي مسلم بسبب رأيه في إسرائيل

استقالة كابلان بسبب تصريحاته عن إسرائيل- رويترز

قال رئيس الوزراء السويدي "ستيفان لوفين إنه قبل استقالة وزير الإسكان وتقنية المعلومات "محمد كابلان" بعد نشر تعليقات له قارن فيها معاملة إسرائيل للفلسطينيين بما تعرض له اليهود أيام النازية.

ونشرت صحيفة سويدية مقطع فيديو يعود للعام 2009 ظهر فيها كابلان، والذي كان وقتها عضوا في البرلمان، وهو يدلي بالتصريحات.

وأكد كابلان، وهو وزير في ائتلاف يسار الوسط الحاكم عن حزب الخضر، أنه يعارض كافة أشكال التطرف كما أكد احترامه لحقوق الانسان والديمقراطية والحوار.

ونفى كابلان الاتهامات الموجهة له بمعاداة السامية قائلا إن انتقاده لما تقوم به اسرائيل عدة مرات لا يعني ذلك ولا يعني أن سيخفف من انتقاداته لمعاداة السامية في السويد.