إيطاليا تؤكد وقوع "مأساة" مهاجرين جديدة في المياه المصرية

وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني

أكد وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني اليوم الاثنين تقارير عن وفاة الكثير من المهاجرين في المياه الإقليمية المصرية.

وتابع للصحفيين "المؤكد هو أننا نواجه مرة أخرى مأساة في البحر المتوسط بعد عام بالضبط من المأساة التي… وقعت في المياه الليبية" في إشارة إلى وفاة مئات المهاجرين قبالة ليبيا في ابريل/ نيسان عام 2015.

وقال "هذا سبب قوي آخر لكي تلزم أوروبا نفسها بعدم بناء أسوار."

من جانبه، قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن المئات لقوا حتفهم فيما يبدو في مأساة جديدة تقع للمهاجرين في البحر المتوسط.

وذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة في وقت سابق من اليوم الاثنين أن هناك ما يصل إلى 400 ضحية جراء انقلاب قارب بالقرب من السواحل المصرية لدى محاولتهم الإبحار إلى أوروبا.

وقال ماتاريلا متحدثا في مراسم منح جائزة في روما إن أوروبا بحاجة إلى التأمل من جديد أمام "مأساة أخرى في البحر المتوسط مات فيها على ما يبدو المئات." ولم يدل بالمزيد من التفاصيل.

وقال خفر السواحل الإيطالي في وقت سابق اليوم إنه ليس لديه معلومات بشأن تلك الكارثة.