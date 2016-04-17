تطبيق "واتس آب" يضيف خاصية تنسيق النصوص

أضاف تطبيق المحادثة الفورية والتواصل الاجتماعي الشهير "واتس آب" خاصية جديدة إلى خصائصه حيث أصبح في مقدور المستخدمين تنسيق الرسائل النصية قبل إرسالها وذلك ضمن حزمة التحديثات التي أدخلت على التطبيق.

وأصبح الآن في مقدور مستخدمي هواتف آيفون الذكية تمييز أو شطب أي كلمة في الرسالة أو الجملة كلها.

كما يمكن جعل كلمة ما بخط أسود سميك بكتابة حرف "النجمة" في لوحة المفاتيح قبل وبعد الكلمة المقصودة.

ولكتابة كلمة أو جملة مكتوبة بطريقة مائلة يتعين استخدام حرف "الشرطة السفلية" في لوحة المفاتيح قبل وبعد الجملة أو الكلمة المقصودة.

يُذكر أن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" اشترى تطبيق "واتس آب" الذي احتفل بمرور 7 سنوات على إطلاقه مقابل حوالي 22 مليار دولار في العام 2014.

وفي فبراير/شباط الماضي تجاوز عدد مستخدمي "واتس آب" حاجز المليار مستخدم يتبادلون حوالي 42 مليار رسالة يوميا. كما يتبادل المستخدمون مليار و600 مليون صورة و250 مليون ملف فيديو يوميا.