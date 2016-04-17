نتنياهو: إسرائيل لن تتخلى أبدا عن مرتفعات الجولان

جندي إسرائيلي على هضبة الجولان المحتلة (الأوروبية)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل لن تتخلى أبدا عن مرتفعات الجولان "المحتلة" في استباق لأي اتفاق مستقبلي بشأن سوريا.

وقال نتنياهو خلال اجتماع لمجلس وزرائه للمرة الأولى في الجولان: "ستبقى مرتفعات الجولان تحت سيطرة إسرائيل للأبد".

واحتلت إسرائيل المنطقة بعد حرب 1967 وضمتها في عام 1981 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

وقال نتنياهو إنه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم السبت وأبلغه أن أي اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية السورية الدائرة منذ خمس سنوات يجب ألا يهدد أمن إسرائيل.

وأضاف أن هذا يعني "في نهاية المطاف طرد قوات إيران وحزب الله وتنظيم الدولة الإسلامية من الأراضي السورية."

وتدعم إيران وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية الرئيس السوري بشار الأسد في صراعه ضد مقاتلي المعارضة ومسلحي تنظيم الدولة.

وفي تكرار لدعوة سابقة من حزب البيت اليهودي المتشدد الشريك في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم حث نتنياهو المجتمع الدولي على "الاعتراف في نهاية الأمر بأن الجولان ستظل بشكل دائم تحت السيادة الإسرائيلية."

واختيرت الجولان رسميا كمكان لانعقاد جلسة مجلس الوزراء للاحتفال بذكرى فوز نتنياهو في الانتخابات قبل عام. إلا أن بعض المعلقين السياسيين اعتبروا التوقيت مرتبطا بالمحادثات التي من المقرر أن يجريها نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن سوريا حيث يلعب التدخل العسكري والدبلوماسي لموسكو دورا مهما.

ورغم أن روسيا ملتزمة بالإبقاء على سوريا موحدة تحت قيادة الأسد إلا أنها لم تتطرق علنا إلى مستقبل الجولان.

وقال نتنياهو في تصريحاته عن حديثه مع كيري "بصرف النظر عما يحدث خلف الحدود فإن خط (الجولان) لن يتغير."