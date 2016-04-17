ماذا تعرف عن 17من أبريل يوم الأسير الفلسطيني؟

يُحيي الفلسطينيون في السابع عشر من أبريل/نيسان من كل عام يوم الأسير الفلسطيني.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو مليون فلسطيني منذ العام 1967 وحتى الشهر الجاري.

وأضاف النادي في بيان له بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 من أبريل/نيسان من كل عام، أن من بين هذا العدد أكثر من 15 ألف امرأة فلسطينية وعشرات الآلاف من الأطفال.

وأشار النادي إلى أنه منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 من سبتمبر/أيلول 2000، ولغاية اليوم، سُجلت أكثر من 90 ألف حالة اعتقال، بينها أكثر من 11 ألف طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما.

كما اعتقلت السلطات الإسرائيلية خلال تلك الفترة 1300 امرأة فلسطينية، وأكثر من 65 نائباً ووزيرا سابقا، وأصدرت سلطات الاحتلال قرابة 25 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق، بحسب التقرير.

وفي تقرير آخر، قال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم أكثر من 400 طفل وطفلة، بالإضافة إلى 69 أسيرة بينهن 16 طفلة وفتيات قاصرات.

وأشار التقرير المشترك إلى أن عدد الأسرى الإداريين ارتفع هذا العام ليصل إلى نحو 750 أسيرا إداريا، بينهم ثلاث أسيرات، وكذلك الأسرى المرضى الذين وصل عددهم إلى 700 أسير منهم 23 أسيرا يقبعون في "عيادة سجن الرملة".

فيما تواصل سلطات الاحتلال اعتقال نحو 30 أسيرا ممن اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية /أوسلو/ أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس، وكذلك الأسير نائل البرغوثي، وهو أحد محرري صفقة "شاليط" وأعيد اعتقاله عام 2014.

وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها 6 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، وهم: مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وخالدة جرار، وحسن يوسف، وحاتم قفيشة، ومحمد أبو طير، علاوة على ذلك يوجد 18 صحفيا في الأسر.

وكان المجلس الوطني الفلسطيني، قرر باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في العام 1974، خلال دورته العادية يوم السابع عشر من نيسان/ أبريل، يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، باعتباره لشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، يومًا لتكريمهم وللوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم، يومًا للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة .

ومنذ ذلك التاريخ كان ولا يزال "يوم الأسير الفلسطيني" يومًا ساطعًا يحيه الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات سنويًا بوسائل وأشكال متعددة .