شاهد: 60 فريقا أمريكيا يتنافسون على لقب "هاري بوتر"

تجمع عدد من اللاعبين والمشجعين في مدينة كولمبيا بجنوب ولاية كاليفورنيا، يوم السبت، لحضور الموسم التاسع من منافسات "كأس الكويديتش" السنوية الأمريكية.

كانت "الولايات المتحدة للكويديتش"، وهي الجهة المنظمة، قد دعت الفرق الستين الأوائل في تصنيف اللعبة في البلاد، للمشاركة في تلك اللعبة التي ابتكرتها سلسلة روايات "هاري بوتر" فائقة الشهرة بأفلامها، لتتنافس الفرق السباعية على التتويج بلقب "بطل الكويديتش القومي الأميريكي"

وتتلخص اللعبة في محاولة كل فريق تسجيل أكبر عدد من النقاط برمي الكرات الطائرة من خلال سلسلة من الأطواق المعلقة في الهواء، بينما يحاول الفريق المنافس منعهم.