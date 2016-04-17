شاهد: يوفنتوس يسحق باليرمو برباعية ويقترب من اللقب

وسع يوفنتوس الفارق مع أقرب منافسيه على صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى تسع نقاط بفوزه 4- صفر على باليرمو.

وبعد خسارة نابولي صاحب المركز الثاني 2- صفر السبت أمام إنترناسيونالي عزز يوفنتوس تصدره للدوري وقطع خطوة كبيرة نحو إحراز اللقب للمرة الخامسة على التوالي – وهو رقم قياسي – بفضل أهداف سامي خضيرة وبول بوجبا وخوان كوادرادو وسيموني بادوين.

وأصبح رصيد يوفنتوس 79 نقطة قبل خمس جولات على النهاية مقابل 70 نقطة لنابولي و65 نقطة لروما ثالث الترتيب.

وقال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس للصحفيين "بعد مباراة الأمس بدا أن التنافس على اللقب قد انتهى لكن هذا ليس صحيحا."

وأضاف "لن أحسب نسبة فوزنا باللقب لكننا في حاجة إلى مزيد المن النقاط."