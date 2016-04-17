شاهد: مهرجان للأطعمة في القاهرة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة

توافد محبو الطعام على حديقة ميريلاند في القاهرة أمس (السبت) لحضور مهرجان المأكولات السنوي في العاصمة المصرية.

وفي كل عام يتوافد حوالي 10 آلاف زائر لإشباع رغبتهم في التذوق من خلال استكشاف المأكولات والأطعمة من أكثر من 100 مطعم تتنافس لجذب الاهتمام في المهرجان الذي يقول المنظمون إنه أكبر معرض للطعام المصري في البلاد.

وكان موضوع مهرجان (كايرو بايتس) الذي استغرق يومين هذا العام هو "الحنين" حيث شهد الاحتفاء بأطباق الزوار من أيام طفولتهم.

وتم اختيار حديقة ميريلاند التي أنشئت في الخمسينيات من القرن الماضي نظرا لأهميتها الثقافية وشعبيتها بالنسبة لسكان مصر الجديدة.

وقال منظمو (كايرو بايتس) ومنهم "مروة صالح" إن الهدف من وراء المهرجان هو جمع المطاعم والمأكولات والمتحمسين لها في مكان واحد.

واستضاف المهرجان الذي استمر لمدة يومين عروض طهي مباشرة لطهاة مشهورين أمام الجمهور الذي تمكن من تذوق الأطباق.

وقالت "مروة" إن هذه الجماهير لم يجذبها الطعام فحسب ولكن أيضا الترفيه.

واستقطب المهرجان عائلات من مختلف أنحاء المدينة، ومنح الأطفال ميزة الدخول مجانا.