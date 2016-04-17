شاهد: مطعم مجاني في باريس يقدم"بقايا" الطعام النباتي!

في مقر مهجور تابع للبلدية، يقع على طريق مواز للطريق السريع في باريس، يقيم أشخاص مهددون بالطرد، ويديرون مطعما تعد أطباقه من المنتجات "المتبقية"، أو "غير المبيعة" في سوق رانجيس، وهي إحدى أولى أسواق الجملة للمنتجات الطازجة في العالم.

تبدأ حكاية المطعم المبتكر من (آلادن "علاء الدين" شارني)، الذي يعيش الآن في مسكن في "أوبيرفيليه"، بعد إقامته سنوات في شقق مصادرة، حين اكتشف هذا المكان في مايو/أيار 2015، حيث كانت "تنتشر فيه أمتار مكعبة من النفايات وغبار سميك جدا"، فقرر وشركاؤه تحويله إلى مطعم "فريغن بوني" في غضون ستة أشهر.

ويعتبر اسم المطعم الأول مؤلفا من مقطعين، هما "فري" بمعنى مجاني، و"غن" من كلمة "فيغن" التي تعني نباتي بشكل صارم، بينما تعبر "بوني" عن شعار المطعم وهو المُهر.

المطعم الذي يقدم منتجات غذائية مصنوعة بالكامل من مواد نباتية قررت الأسواق الاستغناء عنها لقرب عطبها، يحمل صاحبه فكرا مضادا "للهدر الغذائي"، الذي يقول إنه يصل إلى نحو ثلث ما يتعامل معه البشر من المواد الغذائية، كما يقدم الطعام على أساس قاعدة "ادفع ما تريد دفعه!"، الأمر الذي يجعله فعليا مطعما شبه مجاني.

ويوظف صاحب المطعم مجموعة من الطباخين والمتطوعين، المؤمنين برسالة منع الهدر الغذائي، ووقف استهلاك المنتجات الحيوانية.