شاهد: ركلة جزاء تنقذ ليستر في مباراة مجنونة أمام وستهام

سجل البديل ليوناردو أولوا هدفا من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ليقود ليستر سيتي المتصدر للتعادل 2-2 مع ضيفه وستهام يونايتد بعد نهاية مجنونة للمباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان ليستر متقدما 1- صفر حتى قبل النهاية بست دقائق وسجل وستهام يونايتد هدفين متتاليين مستغلا لعب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين بعد طرد الهداف جيمي فاردي في الدقيقة 56.

لكن ركلة جزاء من البديل أولوا منحت ليستر نقطة واحدة ليرتفع رصيد المتصدر إلى 73 نقطة ويتقدم بثماني نقاط على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني الذي سيلعب في ضيافة ستوك سيتي غدا الاثنين.

وتقدم فاردي بهدف لليستر في الدقيقة 18 وبدا أنه يسير في طريق تحقيق فوزه السادس على التوالي والتقدم خطوة جديدة نحو إحراز اللقب لأول مرة لكن فاردي تعرض للطرد بسب حصوله على بطاقة صفراء ثانية بداعي التحايل للحصول على ركلة جزاء.

وأدرك البديل آندي كارول التعادل لوستهام من ركلة جزاء في الدقيقة 84 ثم أحرز زميله آرون كريسويل هدف التقدم بعد دقيقتين.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع حصل ليستر سيتي على ضربة جزاء سجل منها المهاجم الأرجنتيني خوسي ليوناردو أولوا هدف التعادل القاتل لأصحاب الأرض.