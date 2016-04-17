شاهد: رئيس وزراء كندا يذهل الحضور بمحاضرة في فيزياء الكم!

حقق مقطع فيديو لرئيس الوزراء الكندي "جستن ترودو" وهو يظهر قدراته العلمية وسعة تحصيله الأكاديمي، انتشارا كبيرا على الإنترنت، وذلك حين قرر الرد بجدية، على سؤال ساخر لصحفي حول طريقة عمل "حواسيب الكَمّ"، وذلك في حضور نخبة من ألمع الفيزيائيين في كندا.

كان ترودو قد تحدى الصحفيين أن يسألوه حول طريقة عمل حواسيب الكم، في فقرة خاصة بالأسئلة، في لقاء جمعه بطلاب معهد "بيريميتر" واترلوو بأونتاريو، حيث ذهب للإعلان عن تمويل خاص بالجامعة.

واستجاب صحفي للتحدي بشكل بدا مرحا ساخرا، حين قال له: كنت أنوي سؤالك أن تفسر لنا كيف تعمل حواسيب الكم، ولكن … متى تتوقع أن تعاود كندا المشاركة في الحرب ضد تنظيم الدولة، وهل نحن متوقفون عن فعل أي شيء في مرحلة التحضير؟

فما كان من ترودو، المدرس السابق، إلا أن أجاب عن السؤال العلمي الدقيق، قائلا:

"حسنا.. بكل بساطة، تعمل الحواسيب العادية .. لا لا، لا تقاطعوني. عندما تتخرجون من هنا، ستعلمون أكثر، كلا. بعض منكم سيعلم أقل كثيرا، عن عمل حواسيب الكم، ولكن أقصد غالبيتكم.."

وبرغم المقاطعة بالضحك والتصفيق، ما بدا اكتفاء من الحضور بهذه اللفتة، فقد قرر رئيس الوزراء الاستئناف مبهرا الحضور:

"تعمل الحواسيب العادية إما بوجود طاقة كهربية من الأسلاك أو لا، إنه واحد أو صفر، إنها أنظمة ثنائية. أما ما تسمح به حالات الكم فإنه تشفير معلومات أكثر في البت Bit المفردة. إن البت Bit العادية للحاسوب هي إما واحد أو صفر، موجودة أو غائبة، أما حالة الكم فمن الممكن أن تكون أكثر تعقيدا من هذا بكثير، لأنه وكما نعلم، فإن الأشياء يمكن أن تكون ذات طبيعة مزدوجة جسيمية و موجية في الوقت ذاته، كما تسمح لنا حالة "اللا يقين" المحيطة بحالات الكم بتشفير معلومات أكثر في حواسيب أقل حجما بكثير.ولهذا فهذا هو المثير حول حواسيب الكم!"

وبدا ترودو مرحا واثقا بنفسه على إثر عاصفة التصفيق التي أعقبت درسه العلمي القصير الشائق والدقيق الواضح في ذات الوقت، فأردف بعد هدوء العاصفة المرحة:

"لا تجعلوني أكمل في هذا الموضوع، وإلا، فثقوا بي، سنمضي بقية اليوم هنا!"