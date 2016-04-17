شاهد: جدل حول واقعة طرد هداف ليستر

أثار حكم مباراة ليستر سيتي وويستهام يونايتد حالة من الجدل بين متابعي الدوري الإنجليزي بعدما أشهر البطاقة الحمراء في وجه هداف فريق ليستر سيتي "جيمي فادري" في الدقيقة 56 بعد سقوطه داخل منطقة جزاء الفريق المنافس، ما اعتبره الحكم ادعاء إصابة وأشهر في وجهه الكارت الأصفر الثاني ليخرج فاردي من الملعب وسط احتجاجات زملائه ومشجعي فريقه .

وتسبب طرد فاردي ولعب ليستر بعشرة لاعبين في تقدم فريق وستهام بهدفين لهدف حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع حين أدرك ليستر التعادل من ركلة جزاء تصدى لها اللاعب خوسي ليوناردو لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.