شاهد: توتي ينقذ روما بالتعادل في اللحظات الأخيرة

أنقذ النجم المخضرم فرانشيسكو توتي فريقه روما من كمين مضيفه أتالانتا وسجل له هدف التعادل 3 / 3 في الوقت القاتل بالدوري الإيطالي.

وبدا أن روما في طريقه لتحقيق فوز كبير عندما تقدم الفريق بهدفين مبكرين أحرزهما المدافع الفرنسي لوكاس دينى ولاعب الوسط البلجيكي رادجا ناينجولان في الدقيقتين 23 و27 .

ولكن أتالانتا رد سريعا بهدفين أحرزهما ماركو داليساندرو وماركو بوريلو لاعب روما السابق في الدقيقتين 33 و37 .

وتقمص بوريلو دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 ولكن توتي النجم المخضرم فريق روما سجل هدف التعادل الثمين في الدقيقة 85 بعد سبع دقائق فقط من نزوله.

ورفع روما رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف نابولي مقابل 37 نقطة لأتالانتا في المركز الثالث عشر.

وجاء التعادل ليبدد آمال روما منطقيا في لقب الدوري حيث يفصل الفريق عن يوفنتوس المتصدر 14 نقطة بعد فوز يوفنتوس اليوم على باليرمو في نفس المرحلة.

واشتعل الصراع بهذا بين روما ونابولي على المركز الثاني الذي يتأهل صاحبه مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل علما بأن الفريقين يلتقيان في 25 نيسان/أبريل الحالي.

وكان نابولي خسر صفر / 2 أمام انتر ميلان السبت في مباراة أخرى المرحلة نفسها.

وكشر روما عن أنيابه مبكرا في المباراة حيث سدد دييجو بيروتي كرة قوية في الدقيقة 16 ولكنها ذهبت عاليا.