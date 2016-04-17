شاهد: السياسة تهدد الخيول العربية الأصيلة في بولندا

تشكِّلُ الخيولُ العربيةُ الأصيلةُ مفخرةً بولنديةً، وقد اشتهرَ هذا الحقلُ التابعُ لمضمارِ "يانوف بودلاسكي" الشهير بتربيتِها منذ مائتي سنة تقريبا، غيرَ أنَّ السلطاتِ أقالتْ، في فبراير/شباط الماضي، مديرَ هذا المضمارِ الوطني ومديرَ موقعٍ مرموقٍ آخرَ في ميخالاو، بعد ثلاثةِ عقودٍ من العملِ المتفاني، ما أثار موجةَ استياءٍ عارمةً في البلاد.

وأتى قرارُ فصلِ المديرَيْن بعدَ أربعةِ أشهرٍ منْ اعتلاءِ المحافظينَ سُدَّةَ الحكم، وهم الذين يقومون بعمليةِ تطهيرٍ طالَت مختلفَ المؤسساتِ العامةِ البولندية.

من جهته دافع وزير الزراعةِ كريستوف يورغييل عن القراراتِ، بحجة كونها اتخذت على خلفية تحقيقات أجراها ديوان المحاسبة، عام 2014، وكشفت "وجودَ مخالفاتٍ كثيرةٍ وسوءَ إدارةٍ ماليةٍ في المِضمارَين."

إلا أن المضمارَين عادا بأرباحٍ لافتةٍ العامَ الماضي، قاربت ثمانمائةِ ألفٍ يورو، ويستحيل ميدانُ يانوف بودلاسكي في كلِّ صيفٍ، قبلةً لأثرياءِ العالم، الذي يجتمعونَ للمشاركةِ في أحدِ أكبرِ المزادات على الخيول، ومنها المزاد الذي حطم الرقم القياسي العالمي عام 2015، حين اشترى أحد هواة الخيول السعوديين فرسا أصيلة لقاء مليون وأربعمائة ألف يورو.

وفي حين تلقى المديران المُقَالان اللذان يُعتبرانِ من خيرةِ أخصائيي تربيةِ الخيولِ العربيةِ الأصيلةِ، في العالم عروضاً مغريةً للعملِ في دولِ الخليجِ العربيةِ، فإن خليفتيهما المعينين من قبل الحكومة جاءا خبيرين في الاقتصاد، بلا تجربة سابقة في عالم الفروسية، ما قد يعود بالسلب، في رأي عاملين بهذه المرابض، على قرارات هامة مثل تحديدِ الخيولِ العربيةِ الأصيلةِ وفقاً لسُلالتِها، وهو القرارٌ الذي يؤثِّرُ مباشرةً في تربيةِ الخيول.

ومن شأنِ التغييراتِ التي أجراها المحافظون أن تهدِّدَ سمعةَ المضاميرِ البولنديةِ، وتلحقَ الضَرَرَ بهذه التجارةِ المربحة، حيث يصف بعض العاملين بها بلادهم بأفضل بلاد العالم في مجال تربية الخيول العربية الأصيلة.