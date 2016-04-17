شاهد: أرسنال يهدر الفوز ويتعادل مع كريستال بالاس

انتهت تقريبا آمال أرسنال الضعيفة في اللحاق بالقمة بعدما فرط في تقدمه بهدف وتعادل على أرضه مع كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين.

واستفاد أليكسيس سانشيز من تمريرة داني ويلبيك ووضع الكرة برأسه في مرمى كريستال قبل نهاية الشوط الأول بقليل.

ورغم السيطرة التامة لأرسنال على المباراة أدرك بالاس التعادل قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي عندما سدد يانيك بولاسي كرة منخفضة من خارج المنطقة خدعت الحارس بيتر شيك.

وقال أرسين فينجر مدرب أرسنال "هذه نتيجة سيئة لنا، هذه نتيجة محبطة، سيطرنا على المباراة لكن لم نترجم الفرص إلى أهداف."

وأضاف "افتقدنا إيقاع اللعب وكانت التمريرات بطيئة وربما افتقدنا الثقة اللازمة."