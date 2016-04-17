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شاهد: أرسنال يهدر الفوز ويتعادل مع كريستال بالاس

17/4/2016

انتهت تقريبا آمال أرسنال الضعيفة في اللحاق بالقمة بعدما فرط في تقدمه بهدف وتعادل على أرضه مع كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين.

 

واستفاد أليكسيس سانشيز من تمريرة داني ويلبيك ووضع الكرة برأسه في مرمى كريستال قبل نهاية الشوط الأول بقليل.

ورغم السيطرة التامة لأرسنال على المباراة أدرك بالاس التعادل قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي عندما سدد يانيك بولاسي كرة منخفضة من خارج المنطقة خدعت الحارس بيتر شيك.

 وقال أرسين فينجر مدرب أرسنال "هذه نتيجة سيئة لنا، هذه نتيجة محبطة، سيطرنا على المباراة لكن لم نترجم الفرص إلى أهداف."

 وأضاف "افتقدنا إيقاع اللعب وكانت التمريرات بطيئة وربما افتقدنا الثقة اللازمة."

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