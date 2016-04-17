"سناب شات" يضيف خاصية المحادثة المسموعة والمرئية

أضاف تطبيق المحادثة الفورية "سناب شات" المشهور بحذف صور المحادثة ذاتيا خصائص جديدة ليتيح لمستخدميه الآن المحادثة المسموعة المسجلة وكذلك تبادل الملفات من مختلف الصيغ.

وذكرت الشركة المطورة للتطبيق والموجودة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن أحدث إصدارات "سناب شات" يستهدف السماح للمستخدمين بالتنقل بين مختلف أدوات التواصل باستخدام التطبيق مثل الرسائل النصية أو الصور أو الملصقات أو ملفات الصوت أو ملفات الفيديو بطريقة بسيطة.

وهذا التحديث يجعل من "سناب شات" منافس قوي محتمل للتطبيقات المماثلة "واتس آب" أو "فيسبوك ماسنجر" .

ويستطيع المستخدم القيام بمحادثة صوتية من خلال النقر على زر الميكرفون الموجود على نافذة التطبيق لكي يبدأ تسجيل الرسالة الصوتية ثم يرسلها إلى الشخص الآخر الذي يتكلم معه وينتظر الرد الصوتي بالطريقة نفسها.

كما حدثت الشركة إعدادات الخصوصية في تطبيق "سناب شات" لتعزيز قدرته التنافسية.

وبحسب تقرير لشركة "ديجي داي" للخدمات الاستشارية، فإن هذا سيتيح أيضا إرسال إعلانات موجهة إلى المستخدمين وفقا لبياناتهم وسماتهم المسجلة.

وبعد إطلاق خدمة "سناب شات" من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في العام 2011، فإنها حققت شهرة كبيرة خاصة بين الشباب والمراهقين.

وحسب شركة الاستشارات والمعلومات فإن أكثر من 100 مليون شخص يستخدمون تطبيق "سناب شات" يوميا.