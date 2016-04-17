زوجة جوني ديب تواجه حكما بالسجن بسبب كلبين

الممثل الشهير جوني ديب وزوجته أمبر هيرد- غيتي(أرشيف)

تواجه الممثلة أمبر هيرد زوجة الممثل الشهير جوني ديب حكما بالسجن لسنوات وغرامة مالية كبيرة في اتهام بإحضار كلبين أليفين لأستراليا بصورة غير قانونية.

وتتهم هيرد بتهريب كلبين أليفين من نوع يوركشاير هما "بوو" و"بيستول" على متن طائرة خاصة إلى أستراليا في مايو/أيار الماضي، أثناء تصوير ديب لأحدث أجزاء فيلم " بايرتس أوف ذا كاريبيان" (قراصنة الكاريبي).

ووصل ديب وزوجته هيرد إلى جولد كوست في أستراليا على متن طائرة خاصة وذلك قبل بدء المحاكمة المقررة غدا الاثنين.

وتستمر المحاكمة أربعة أيام في ساوث بورت في ولاية كوينزلاند بشمال شرق البلاد، وربما يتم استدعاء ديب كشاهد في القضية.

ويشار إلى أنه إذا تمت إدانة هيرد (29 عاما) فإنها قد تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام ودفع غرامة بقيمة 100 ألف دولار أسترالي.

