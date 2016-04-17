زلزال اليابان يعرقل تجميع سيارات تويوتا الفاخرة "ليكزس"

دمار كبير لحق بمدن اليابان الجنوبية – رويترز

قالت شركة تويوتا موتورز، يوم الأحد، إنها ستعلق العمل، على مراحل، اعتبارا من يوم الاثنين، في مصانع تجميع السيارات في أرجاء اليابان، نظرا لعدم تلقيها أجزاء السيارات، من عدد من مورديها، إثر الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.

وأضافت تويوتا أن أحد المصانع التي تأثرت بنقص الإمدادات كان مصنعا لتجميع سياراتها الفارهة "ليكزس"، على بعد نحو 150 كيلومترا شمالي كوماموتو، إلى جانب مصانع في شمال شرق اليابان ووسطها، تعمل في تجميع سيارات لعلاماتها التجارية تويوتا ودايهاتسو وشاحنات هينو.

وتوقعت الشركة استمرار التوقف حتى 23 أبريل/نيسان، قائلة إن الزلزال لم يتسبب في أضرار كبيرة لأي من مصانعها، إلا أن هناك نقصا في أجزاء السيارات، نتيجة تضرر مورديها في منطقة كوماموتو.

وكان زلزال، بلغت قوته 7.3 درجة، قد هز اليابان في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت مما أسفر عن مقتل 32 شخصا، وإصابة نحو ألف آخرين، كما تسبب في أضرار بالغة بمنازل وطرق وجسور.

ويعتبر هذا الزلزال الثاني في إقليم كوماموتو بجزيرة كيوشو، في غضون نحو أربع وعشرين ساعة، وكان الأول يوم الخميس وأدى إلى وفاة تسعة أشخاص.

ولم تتأثر ثلاث محطات نووية في المنطقة جراء الزلزال، ولكن هيئة تنظيم الطاقة النووية قالت إنها ستعقد اجتماعا طارئا يوم الاثنين لبحث الوضع.

ويبحث عمال الإنقاذ يوم الأحد عن عشرات من الناس، يعتقد أنهم محاصرون أو مدفونون أحياء تحت الأنقاض.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الاتصال لا يزال مقطوعا مع 11 شخصا في قرية مينامياسو، التي انتشل عمال الإنقاذ عشرة طلبة، من تحت أنقاض مبنى سكني جامعي منهار فيها، يوم السبت.