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خوجة: الدور الأمريكي في الأزمة السورية غير واضح

17/4/2016

 

خالد خوجة-عضو الهيئة العليا للمفاوضات السورية

قال عضو الهيئة العليا للمفاوضات السورية خالد خوجة إن الدور الأمريكي في الأزمة السورية "يعاني ميوعة".

وأضاف خوجة أن وفد الهيئة يصر في موضوع العملية السياسية على البدء بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي أولاً، قبل النظر في كتابة دستور جديد أو البحث في موضوع الانتخابات.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن خوجه قوله إن "الهيئة تمتلك تصوراً واضحاً لآليات الهيئة الانتقالية وتفاصيل مهماتها، وهناك نماذج عدة يمكن الاهتداء بها".

ورفض خوجة، الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ما وصفها ببعض "الانزلاقات التي تحول الهيئة إلى حكم انتقالي ثم إلى حكومة انتقالية". وأكد تمسك المعارضة برحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، الأمر الذي يتعارض مع التسريبات المتواترة حول تفاهمات روسية أمريكية تبقي الأسد في السلطة لمرحلة معينة.  

وانتقد خوجة بقوة "اللامبالاة الأمريكية التي تركت فراغاً في الأزمة السورية والمنطقة وسلّمت المفاتيح لموسكو التي أمسكت بزمام المبادرة"،  ورأى أن "ما يحصل في سوريا من تحويلها إلى كانتونات أمر واقع مقدمة لتغييرات في رسم خريطة المنطقة بأكملها".

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