اجتماع الدوحة النفطي ينتهي إلى "مزيد من التشاور"

أعلن وزير الطاقة والصناعة القطري "د.محمد بن صالح السادة" أن الاجتماع الوزاري لمنتجي النفط بالدوحة (الأحد) وصل إلى نتيجة "الحاجة لمزيد من الوقت للتشاور".

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري لمنتجي النفط في الدوحة لبحث تثبيت مستوى الإنتاج إن سوق النفط في تحسن بسبب انخفاض الإنتاج وما ترتب عليه من انخفاض الاستثمارات في مجال النفط والغاز.

وأضاف :"اجتماع اليوم بحث تجميد الإنتاج وما الذي يمكن أن يترتب عليه، لكننا وصلنا إلى نتيجة بأننا جميعا بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور".

وتابع الوزير "ناقشنا وضع سوق النفط وأسعاره والآليات التي علينا انتهاجها إذا ما قمنا بتثبيت الإنتاج".

وأكد الوزير أنه: "لو اتفق المنتجون الرئيسيون سواء من أعضاء أوبك أو من خارجها على تثبيت الإنتاج فإن ذلك سوف يُسرع إعادة التوازن لسوق النفط".