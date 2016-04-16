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82 ألف دولار ضرائب أوباما وقرينته في 2015

15/4/2016

الرئيس الأمريكي ونائبه

دفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والسيدة الأولى ميشيل أوباما، ما يقرب من 82 ألف دولار أمريكي كضريبة دخل في عام 2015.

وقال البيت الأبيض إن أوباما تبرع بمبلغ 64 ألف دولار إلى 34 جمعية خيرية.

ويوافق أمس الجمعة يوم الضرائب في الولايات المتحدة.

ويتلقى الرئيس الأمريكي راتبا يبلغ 400 ألف دولار سنويا، كما حصل أوباما على أكثر من 60 ألف دولار ضمن إجمالي إيراداته لعمله كمؤلف، وفقا للإقرار الضريبي.

وبلغ الدخل الإجمالي المعدل/ بعد اقتطاع خصومات محددة/ لأوباما وقرينته في 2015 نحو 436 ألف دولار، وفقا لإقراراتهم الضريبية.

أما نائب الرئيس، جو بايدن، وقرينته جيل، فدفعا نحو 91 ألف دولار للضرائب الاتحادية في عام 2015، على دخلهما الإجمالي المعدل الذي يزيد بقليل على 392 ألف دولار- بمعدل ضريبة قدره 3ر23 في المائة. كما قدما تبرعات للأعمال الخيرية بمبلغ 6620 دولارا.

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