1700 أسير فلسطيني مريض يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي

1700 فلسطيني مريض يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي

أعلن اتحاد لجان العمل الصحي في فلسطين اليوم أن 1700 أسير مريض يقبعون في سجون الاحتلال، منهم 25 يعانون مرض السرطان من دون أدنى رعاية صحية مما يعرض حياتهم للخطر ويخضعهم لعملية "موت بطيء".

وقال الاتحاد، في بيان بمناسبة إحياء يوم الأسير، إن سلطات الاحتلال تقدم للأسرى المرضى في أحسن الأحوال مسكنات دون السماح لهم بتلقي العلاج الكافي وتحرمهم من زيارة الأطباء الأمر الذي انعكس سلبًا على صحتهم.

ودعا الاتحاد إلى العمل على كافة الأصعدة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى لا يقتلهم الموت البطيء، وإلى التوجه بملفاتهم إلى المؤسسات الصحية والإنسانية والحقوقية الدولية، مذكرا بأن الأرقام الصادرة عن الجهات المختصة بمتابعة شؤون الحركة الأسيرة الفلسطينية تشير إلى أن أكثر من سبعة آلاف فلسطيني يقبعون في 22 سجناً ومركز توقيف منهم سبعة أسرى أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً و 67 أسيرة و 400 طفل و6 نواب، و نحو 700 إداري.