16أبريل: ميلاد عمار الشريعي ورحيل الضيف أحمد

في مثل هذا اليوم 16 أبريل/نيسان كان ميلاد غوّاص الموسيقى العربية "عمَّار الشريعي" عام 1948، وفي ذات اليوم عام 1970 كان رحيل نجم الكوميديا المصري "الضيف أحمد".

يعد عمّار الشريعي من العلامات البارزة في الموسيقى العربية.. وُلد مكفوفاً في 16 أبريل/نيسان 1948 بمحافظة المنيا بصعيد مصر، وكانت أول ألحانه "امسكوا الخشب" للفنانة مها صبري عام 1975.

بدأ الشريعي حياته العملية عام 1970 كعازف لآلة الأكورديون، ثم تحول إلى الأورغ حيث بزغ نجمه فيها كأحد أبرع عازفي جيله، واعتبر نموذجا جديدا في تحدي الإعاقة، نظرا لصعوبة وتعقيد هذه الآلة واعتمادها بدرجة كبيرة على الإبصار.

الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي

برع "الشريعي" في وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية والمسرحيات والتي نال معظمها شهرة كبيرة، وخاصة موسيقى مسلسل "رأفت الهجان" وفيلم "البريء" للراحل عاطف الطيب، وحصل العديد منها على جوائز على الصعيدين العربي والعالمي، كما شارك بصوته في غناء بعض أعماله.

زادت ألحانه على 150 لحناً لمعظم فناني وفنانات العالم العربي، وتجاوز عدد أعماله السينمائية 50 فيلماً، وأعماله التليفزيونية 150 مسلسلاً، وما يزيد على 20 عملاً إذاعياً، و10 مسرحيات غنائية استعراضية, وقدم بنفسه عدداً من البرامج الشهيرة أبرزها البرنامج الإذاعي الذي استمر عدة سنوات "غواص في بحر النغم".

من أبز أعمال الشريعي الموسيقية في الأفلام "حب في الزنزانة، لا تسألني من أنا، البريء، الصبر في الملاحات، أبناء وقتلة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، حارة برجوان، كتيبة الإعدام، الشيطانة التي أحبتني، يوم الكرامة، حليم، وحكاية شاب عمره ألف عام".

ومن المسلسلات "المال والبنون، عبدالله النديم، السمان والخريف، لا يا ابنتي العزيزة، الأيام، دموع في عيون وقحة، ليلة القبض على فاطمة، الشهد والدموع، رأفت الهجان، الراية البيضاء، دموع صاحبة الجلالة، أربيسك، العائلة، أبو العلا البشري، زيزينيا، هارون الرشيد، السيرة الهلاليةج1، امرأة من زمن الحب، أم كلثوم، حديث الصباح والمساء، قاسم أمين، شيخ العرب همام، شمس الأنصاري، وأهل الهوى".

عمار الشريعي والضيف أحمد

ومنذ الأيام الأولى للاحتجاجات التي طالبت برحيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك كان للشريعي موقفا واضحا، وذهب للتضامن مع المتظاهرين في ميدان التحرير وأصيب بأزمة قلبية نتيجة الإرهاق. وعند ظهر الجمعة السابع من ديسمبر /كانون الأول 2012 توفي عمار الشريعي داخل إحدى مستشفيات القاهرة عن عمر جاوز 64 عاماً جراء أزمة صحية لازمته خلال العام الأخير كله.

الضيف أحمد

هو ممثل كوميدي مصري ولد بمحافظة الدقهلية عام 1936، واسمه بالكامل الضيف أحمد الضيف، بدأ الضيف أحمد حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" بالاشتراك مع سمير غانم وجورج سيدهم، وكانت الفرقة سبب شهرتهم الثلاثة.

ظهرت موهبته في التمثيل وهو لا يزال طالباً فحصل على عدة جوائز عن الأدوار التي أداها على مسرح الجامعة وأيضاً عن إخراجه لعدة أعمال من روائع المسرح العالمي، وعلى الرغم من جسده النحيل إلا أنه لقب بـ"الفنان الشامل" الذي أحبه الجمهور، حيث امتلك مواهب عديدة وعبقرية ما بين التمثيل والغناء والتأليف والإخراج.

الضيف أحمد وزميلاه سمير غانم وجورج سيدهم

تخرج الضيف أحمد من كلية الآداب قسم الاجتماع 1960، وتزوج من "نبيلة مندور" وأنجب منها ابنة واحدة، وقدم مع زميليه بالفرقة غانم وسيدهم العديد من الاسكتشات الغنائية والمسرحيات الكوميدية، وعدداً من الأفلام الناجحة التي مازل الجمهور يردد كلمات اسكتشاتهم فيها حتى الآن.

ومن أبرز أعماله السنيمائية "منتهى الفرح، القاهرة في الليل، عروس النيل، آخر شقاوة، شاطئ المرح، آخر شقاوة، شباب مجنون جداً، 30 يوم في السجن، نورا، إضراب الشحاتين، الزواج على الطريقة الحديثة، المجانين الثلاثة، وفرقة المرح".

ومن أشهر الاسكتشات "شفت الحليوة، دكتور إلحقني، كتوموتو، أبناؤنا في الخارج، الكورة، المجانين، يا ماما حوا يا بابا آدم، الكاو بوي، جمبري مشوي جمبري طازة، الهنود الحمر".

وفي الرابعة صباحًا عام 1970 بعد أمسية انتهي خلالها الضيف أحمد من إجراء بروفة علي خشبة المسرح، جسَد فيها شخصية رجلٌ ميت وضعه الحانوتي في التابوت، وهو آخر مشهد في مسرحية "الراجل اللي جوز مراته"، من إخراجه وتمثيله هو، توجه إلي منزله ليواجه مشهده الأخير في الحياة، حيث شعر بإجهاد وضيق تنفس لتصعد روحه إلى السماء قبل وصول الطبيب، ويرحل الضيف الخفيف الشامل وهو في سن الـ33.