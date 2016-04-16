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نمر يقتل حارسته بحديقة حيوان في فلوريدا

16/4/2016

نقلا عن صحيفة بالم بيتش

ذكرت تقارير إعلامية أن نمرا من نمور المالاوي هاجم حارسة في حديقة بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية يوم الجمعة وتوفيت متأثرة بجروحها.

ونقلت صحيفة بالم بيتش بوست عن المتحدثة باسم الحديقة ناكي كارتر إن الهجوم وقع في منطقة تأكل وتنام فيها النمور.

وقالت كارتر للصحيفة إن الحادث وقع حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وتم السيطرة على النمر بعقار مهدىء، وقدم المسؤولون الاسعافات للمرأة المصابة وسارعوا بنقلها الى مركز سانت ماري الطبي كما أوردت الصحيفة، وقال كارتر للصحيفة إنها توفيت متأثرة بجروحها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إن الحديقة التي تقع على بعد 113 كيلومترا شمال ميامي سوف تغلق اليوم السبت.

الحارسة توفيت متأثرة بجروحها

وقالت الصحيفة إن الحديقة بها أربعة نمور من نوع المالاوي وهذا النوع مهدد بالانقراض.

وقالت الصحيفة إن الحارسة كانت تعد لعرض تعليمي بحديقة الحيوان يسمى "النمور تتحدث" عندما وقع الحادث.

ونقلت الصحيفة عن كارتر قولها  "(الحارسة) كانت تتسم بالكفاءة وبالتعامل الكفؤ مع الحيوانات وإن شيئا ما حدث، وما زال التحقيق جاريا لمعرفة ما حدث تماما".    

 

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