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مقتل 12 في حريق بمصنع بتروكيماويات في الجبيل بالسعودية

16/4/2016

مدينة الجبيل الصناعية في السعودية- غيتي

قالت وكالة الأنباء السعودية إن 12 شخصا قتلوا وأصيب 11 شخصا آخر، بينهم ستة في حال حرجة، إثر اندلاع حريق في أحد مصانع البتروكيماويات بمدينة الجبيل الصناعية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي للهيئة الملكية للجبيل وينبع الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر أن حريقا نشب خلال عملية صيانة دورية في مصنع تابع لشركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات وتم التعامل معه وإخماده فوراً، ولكن نتيجة لكثافة الدخان حدثت عمليات اختناق داخل موقع العمل الذي كان يضم 23 عاملا وفنيا.

وتتبع شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات لشركة الصناعات الأساسية (سابك) إحدى كبريات الشركات المتخصصة في صناعة البتروكيماويات في العالم.

 

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