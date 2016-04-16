مصر: 8 قتلى في تصادم بين قطار وسيارة أجرة

حوادث كثيرة للقطارات في مصر- أرشيفية

قتل ثمانية أشخاص وأصيب ثمانية آخرون بجروح بينهم طفلة في حالة خطيرة عندما سحق قطار سيارة أجرة انزلقت على القضبان في محافظة أسوان في أقصى جنوب مصر، حسب ما أفاد مسؤول طبي لوكالة فرانس برس.

ووقع الحادث في وقت مبكر من صباح اليوم السبت حين انزلقت سيارة أجرة فشل سائقها في السيطرة عليها إلى القضبان تحت قطار منطلق من أسوان للقاهرة أمام مركز دراو في محافظة أسوان في أقصى جنوب البلاد (قرابة الف كلم جنوب القاهرة).

وقال إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة في أسوان إن الحادث أسفر عن "مقتل ثمانية أشخاص بينهم سيدتان وإصابة ثمانية آخرين بينهم طفلة عمرها أربع سنوات في حالة خطيرة وبترت قدمها".

وتشهد مصر باستمرار حوادث قطارات بسبب تقادم الآليات والقطارات وضعف المراقبة على تقاطعات السكة الحديد والتراخي في تطبيق معايير الأمان.

وكثيرا ما تقع حوادث قاتلة بين قطارات وسيارات أو حافلات تعبر تقاطعات السكة الحديد.

ففي 6 مارس/ أذار 2015، قتل سبعة أشخاص من بينهم أطفال إثر اصطدام بين قطار وحافلة رحلة مدرسية كانت تعبر خط السكة الحديد قرب القاهرة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، لقي 27 شخصا كان معظمهم عائدين من حفل زفاف مصرعهم في حافلة سحقها قطار بعدما تجاوز سائقها خط سكة حديد في منطقة دهشور، جنوب القاهرة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 لقي نحو خمسين طفلا حتفهم في حادث تصادم قطار وحافلة مدرسية تجاوزت تقاطع سكة حديد في اسيوط في جنوب البلاد.

لكن أبشع حادثة في تاريخ السكة الحديد في مصر حدثت في فبرير/ شباط 2002 حين أدى حريق اندلع في قطار الى مقتل حوالى 370 شخصا على مسافة اربعين كلم جنوب العاصمة.

