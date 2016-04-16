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مدرسة عسكرية أمريكية تدرس دخول مسلمة بالحجاب

16/4/2016

المدرسة تقول إنها لم تسمح لأي رمز ديني في تغيير الزي الخاص بها- أرشيفية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مدرسةً عسكرية، تدرس طلب امرأة مسلمة، قُبلت لديها، إمكانية دخولها حصص الدروس وهي ترتدي الحجاب.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن إمرأة مسلمة في ولاية كارولينا الجنوبية، قدمت طلبًا لمدرسة "ذي سيتادل" (القلعة) العسكرية، في وقت سابق، بالسماح لها بدخول حصص الدروس بالحجاب الإسلامي.

ووفقا لموقع الكلية على الإنترنت، فإن طلبة "سيتادل" مطالبون بارتداء الزي الموحد الذي توفره الكلية في كل الأوقات ماعدا الأوقات التي يمنح فيها الطلبة إجازات.

 من جانبه، أفاد "كيم كيلور" المتحدث باسم المدرسة (القلعة)، في بيان له، أمس الجمعة، أن عددًا كبيرًا من الطلاب المسلمين، يتلقون التعليم في مدرستهم، مبينًا أنهم يتلقون أول طلب كهذا.

ونقلت وسائل الإعلام، عن المدرسة على مدى 175 من تاريخه التعليمي، لم يسمح لأي رمز ديني في تغيير الزي المدرسي الخاص بها.

بدوره، أوضح إبراهيم هوبر، منسق مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، أنهم سيبعثون رسالة للمدرسة يؤكدون فيها تضامنهم مع المرأة المسلمة في طلبها.

وأشار هوبر، إلى أن القرار الذي سيصدر عن المدرسة سيكون بمثابة رسالة هامة للمجتمع الأمريكي، قائلاً "عندما نأخذ المشكلات التي نمر فيها في هذه المرحلة يعين الاعتبار، فإن القرار هام للغاية"، وتابع "نريد السماح للمرأة بدخول المدرسة بحجابها".

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