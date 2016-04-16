مبعوث الأمم المتحدة: اليمن بات قريبا من السلام

قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة لليمن، إن اليمن بات قريبا من تحقيق السلام من أي وقت مضى.

وأوضح ولد الشيخ، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الجمعة أنه "لم نكن قريبين يوما إلى هذا الحد من السلام".

وأشار المبعوث الأممي أن الاتفاق على وقف الأعمال القتالية حظي بدعم يمني كبير من الأطراف كافة في اليمن.

إلا أنه حذر من أن "استمرار الأوضاع في تعز يهدد عملية السلام في اليمن".

وقال ولد الشيخ أحمد إن " اليمن يواجه حربا عنيفا من جهة، وأعمالا إرهابية في ظل غياب الدولة من جهة أخرى".

وأضاف أن " التدهور الاقتصادي في اليمن زاد من التدهور الأوضاع الإنسانية"

وأكد أن المفاوضات ستبدأ في 18 من الشهر الجاري في الكويت، محذرا من أن "النجاح يتطلب تسويات صعبة" من الأطراف كافة.